Новость о требовании шести стран переноса ЧМ-2022 из Катара оказалась подделкой

Издание The Local опровергло факт публикации на своём сайте статьи, в которой сообщалось, что шесть стран требуют от ФИФА переноса из Катара чемпионата мира 2022 года, сообщает Reuters. По словам одного из основателей The Local Джеймса Сэведжа, этот материал был опубликован на поддельной версии сайта швейцарского издания.
В статье сообщалось, что шесть арабских стран направили в ФИФА коллективное письмо с требованием перенести ЧМ-2022 из Катара. В материале, который якобы опубликовал The Local, приводились следующие слова президента ФИФА Джанна Инфантино: «Страны предупредили ФИФА о рисках для болельщиков и игроков в стране, которая «является базой и замком терроризма».
В ФИФА ранее сообщили, что Инфантино не получал данное письмо.
5 июня шесть арабских стран (ОАЭ, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен и Ливия) решили разорвать дипломатические отношения с Катаром, обвиняя его в поддержке террористических организаций и вмешательстве во внутренние дела Бахрейна. Позже к ним присоединились несколько других государств.