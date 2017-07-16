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«Лестер» договорился с «Халл Сити» о переходе голкипера Якуповича

16 июля 2017, воскресенье. 21:40. Футбол

«Лестер Сити» согласовал с «Халл Сити» трансфер голкипера Элдина Якуповича, сообщает Sky Sports. 32-летний вратарь покинул тренировочный лагерь «тигров» в Португалии, чтобы провести переговоры с «лисами».

Ранее «Лестер» приобрёл у «Халла» защитника Гарри Магира. По данным британских СМИ, сумма трансфера составила около € 20 млн.

Якупович играет в «Халл Сити», который недавно возглавил российский тренер Леонид Слуцкий, с 2012 года.

С 2006 по 2008 год Якупович являлся игроком московского «Локомотива».

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Лестер Сити Халл Сити Элдин Якупович Трансферы
Новости. Футбол
16 июля 2017, воскресенье
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