«Лестер» договорился с «Халл Сити» о переходе голкипера Якуповича

«Лестер Сити» согласовал с «Халл Сити» трансфер голкипера Элдина Якуповича, сообщает Sky Sports. 32-летний вратарь покинул тренировочный лагерь «тигров» в Португалии, чтобы провести переговоры с «лисами».
Ранее «Лестер» приобрёл у «Халла» защитника Гарри Магира. По данным британских СМИ, сумма трансфера составила около € 20 млн.
Якупович играет в «Халл Сити», который недавно возглавил российский тренер Леонид Слуцкий, с 2012 года.
С 2006 по 2008 год Якупович являлся игроком московского «Локомотива».