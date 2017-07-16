Ветераны сборной Франции обыграли Испанию и вышли в финал выставочного турнира

В полуфинальном матче выставочного турнира Star Sixes ветераны сборной Франции с капитаном Робером Пиресом обыграли команду Испании во главе с капитаном Карлесом Пуйолем. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу французов.
В другом полуфинальном матче команда Бразилии встретится со сборной Дании. Победитель этого матча в финале сыграет с Францией, а проигравший проведёт встречу за третье место на турнире с Испанией. Все эти игры пройдут сегодня.
Посмотреть некоторые голы матча Франции с Испанией можно в «твиттере» Star Sixes.