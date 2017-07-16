Ромеро подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро подписал новый контракт с английском клубом.
Как сообщает официальный сайт манкунианцев, срок соглашения рассчитан до июня 2021 года и предусматривает возможность продления ещё на год.
Аргентинский страж ворот перешёл в «Манчестер Юнайтед» в июле 2015 года. В составе «красных дьяволов» 30-летний вратарь провёл 28 матчей.
Именно Ромеро защищал ворота команды в победном финале Лиги Европы с «Аяксом» (2:0).
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «МЮ».