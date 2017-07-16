А. Давыдов: Зырянов — человек уважаемый, такими нельзя разбрасываться

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился впечатлениями от матча второго тура первенства Футбольной национальной лиги с «Динамо СПБ» (0:1) и рассказал о роли в команде 39-летнего полузащитника Константина Зырянова, недавно продлившего контракт с клубом.
«Проиграли не по делу. Моментов мы создавали много – только у Крапухина было четыре или пять. Нам есть над чем работать. Сегодня ребята играли лучше, чем с «Шинником». Тогда был небольшой мандраж, а сегодня все успокоились. Ещё чувствуется несыгранность. У нас было всего 17 дней на подготовку, за такой срок сложно набрать хорошую форму. И 85 % футболистов покинуло команду, вектор развития повернулся в другую сторону. Мы будем развивать наших ребят и делать из них футболистов.
У Зырянова – серьёзная травма. Примерно через полтора месяца он восстановится, уже сейчас тренируется. Ему по силам наладить нашу игру в центре поля. Он будет, скорее всего, играющим тренером и сможет руководить построениями команды. Если что-то будет не складываться, начнём делать из него хорошего тренера. Это человек уважаемый, такими нельзя разбрасываться. Очень хорошо, что его оставили в команду. Сегодня чувствовалось, что нам не хватает опыта в середине поля. Зырянов поможет нам его вернуть», — цитирует Давыдова официальный сайт «Зенита».