Кадыров: если к «Ахмату» будет объективное отношение, мы попадём в еврокубки

Глава Чеченской Республики и почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров высказался о шансах грозненской команды на попадание в еврокубки.
«В прошлом сезоне мы показали очень хороший результат, несмотря на то что бывают такие погодные явления. На нас периодически надвигаются тучи, над нашими играми бывают и грозы, и град, но всё равно грозненская команда показала себя достойно. Если будет объективное отношение к команде, мы обязательно попадём в еврокубки. Уверен, российский футбольный мир в конце концов даст сильным командам попасть в еврокубки, чтобы они выигрывали, а не в первом-втором матче возвращались домой.
Поэтому я прошу, чтобы не показывали зарубежных футболистов, а показывали именно наших игроков, делали акцент на наших ребят, чтобы мы развивали наш футбол и растили наших футболистов, давали возможность нашим достойным играть в футбол и показывать достойные игры", — заявил Кадыров в эфире телеканала «Наш футбол».