Гилерме не стал обсуждать с бразильским СМИ кричалку фанатов «Спартака»

В Бразилии написали о расистской кричалке, которую исполняли фанаты «Спартака» во время матча за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1 ДВ).
Напомним, что болельщики красно-белых скандировали: «Банана, банана-мама. Нафига российской сборной обезьяна».
Этому посвящена заметка GloboEsporte, в материале которого сообщается, что фанаты оскорбляли голкипера «Локомотива» Гилерме.
Как сообщает сайт GloboEsporte, издание связалось с Гилерме, но он комментировать произошедшее не стал.
Бразильский вратарь, ставший гражданином РФ в ноябре 2015 года, дебютировал за сборную России в марте 2016 года.