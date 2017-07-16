«Ахмат» в своём первом официальном матче обыграл «Амкар»

В матче первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «Ахмат» в Грозном встречался с пермским «Амкаром».
Грозненский клуб, проводивший первый официальный матч после переименования, победил со счётом 1:0.
Первый гол «Ахмата» в официальном матче забил новичок команды Леонардо Жаба. Бразилец вышел один на один с вратарём и с острого угла отправил мяч в ближний угол.
В следующем туре «Ахмат» 23 июля сыграет в гостях с «Ростовом», а «Амкар» 21 июля сыграет на выезде с «Анжи».
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.