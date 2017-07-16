Испанские ветераны разгромили Бразилию и заняли третье место турнира Star Sixes

В матче за третье место выставочного турнира Star Sixes ветераны сборной Испании обыграли команду Бразилии. Встреча завершилась разгромной победой испанцев со счётом 11:3.
В финальном матче команда Дании, победившая в полуфинале сборную Бразилии, встретится с командой Франции, которая на предыдущей стадии турнира оказалась сильнее сборной Испании. Решающая встреча турнира Star Sixes проходит в эти минуты.
Посмотреть некоторые голы матча с участием сборных Испании и Бразилии можно в «твиттере» Star Sixes.
Ветераны сборной Дании обыграли Бразилию и вышли в финал выставочного турнира