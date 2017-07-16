Кононов: хотим в каждой игре показывать, что достойны играть на серьёзном уровне

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов после домашней победы над «Амкаром» (1:0) в матче первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 ответил на вопрос, о чём он говорил с командой перед игрой, а также выразил мнение, что его подопечные контролировали игру.
«У нас коллектив единомышленников, и мы хотим в каждой игре показывать, что мы на самом деле достойны играть на серьёзном уровне и добиваться больших успехов. То, что мы поддерживаем друг друга… Думаю, мы вас ещё удивим чем-нибудь", — заявил Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».
«В первом тайме было ощутимое территориальное преимущество, создали два опасных момента. Но, конечно, нам надо прибавлять в плане игры в атаке, чтобы создавать почаще моменты. Во втором тайме не думаю, что мы действовали под диктовку «Амкара». Да, в концовке где-то отдали преимущество, но всё равно игра проходила под нашим контролем», — отметил Кононов.