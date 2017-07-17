Моуринью: Ромеро заслужил свой контракт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал подписание нового контракта с голкипером Серхио Ромеро. Соглашение с 30-летним аргентинским вратарём рассчитано до июня 2021 года и предусматривает возможностью продления ещё на год.
«Серхио — отличный голкипер и профессионал. У него был хороший сезон, он демонстрировал выдающуюся игру, особенно в Лиге Европы, где мы добились успеха. Серхио заслужил свой контракт, и для „Манчестер Юнайтед“ здорово иметь Серхио и Давида (де Хеа. — Прим. «Чемпионата») на такой важной позиции», — цитирует Моуринью официальный сайт манкунианцев.
Ромеро подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»