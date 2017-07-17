РФПЛ отказала МВД в переносе матча «Динамо» — «Спартак»

Российская футбольная Премьер-Лига получала запрос от МВД и администрации подмосковных Химок о переносе матча первого тура РФПЛ сезона-2017/18 «Динамо» — «Спартак», но отказала, и встреча состоится по расписанию, сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
Издание «Лайф» сообщило, что МВД обратилось в лигу с просьбой о переносе матча, который должен пройти 18 июля на подмосковной «Арене Химки» (начало матча — в 19:30 мск). Причиной является то, что в этот же день в подмосковном Жуковском пройдёт авиасалон «МАКС-2017», что может создать сложности при обеспечении безопасности.
«Обращение от МВД и администрации Химок было, но матч состоится согласно расписанию.
Всё-таки, где Химки и где Жуковский. Все вопросы, связанные с МВД, мы решили на совместном заседании», — приводит слова Прядкина ТАСС.