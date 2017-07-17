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Гаджиев: в первом тайме матча с «Ахматом» нашей команды не было, это были не мы

17 июля 2017, понедельник. 01:00. Футбол

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выступил на пресс-конференции после гостевого поражения в матче первого тура РФПЛ сезона-2017/18 с «Ахматом» (0:1).

«В первую очередь стоит сказать об атмосфере. Игр-то много, а такой атмосферы не хватает нашему футболу. Надо поздравить команду «Ахмат» и руководство республики, которое уделяет много внимания футболу и многое делает до его развития. Тут можно ставить всякие запятые, но это большой плюс футболу. Это безусловно. После таких игр и поклонников у местной команды станет больше, и мальчишки пойдут в футбол.

Что касается игры, в первом тайме нашей команды не было — какая-то команда была, но это были не мы. Мы стараемся играть динамично, вести борьбу серьёзную и интенсивную. А была пассивная группа игроков, наблюдавшая, как играет соперник. Сложно сказать, почему так. Готовность высокая, ребята у нас волевые. Может быть, какая-то зажатость была, ведь многим футболистам никогда не приходилось играть в такой обстановке. Ну а второй тайм команда провела иначе. Не могу сказать, что игроки не перемещались, не вели борьбу. Отобрав мяч, не всегда находили верные решения, но играли гораздо лучше. Не удалось забить, но здесь надо отметить достаточно уверенную игру обороны соперника.

Насколько обстановка повлияла на подготовку к матчу? На подготовке сказалось другое: мы приехали и целый день находились в отеле. Возможно, лучше было бы размяться, ведь игра была поздняя. А атмосфера, наоборот, должна стимулировать игроков. Полный, активный стадион — это дополнительные эмоции, без которых футбол не живёт. Когда с эмоциями не справляются, появляется зажатость. Возможно, это и было с нами в первом тайме», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».

«Ахмат» в своём первом официальном матче обыграл «Амкар»
Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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