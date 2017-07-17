«Лацио» опубликовал фотографию Лейвы с клубной символикой

В «твиттере» римского «Лацио» появилась фотография бразильского полузащитника Лукаса Лейвы, держащего в руках шарф с символикой клуба.
Ранее сообщалось, что бразилец, который получил статус свободного агента после истечения контракта с «Ливерпулем», может стать игроком римлян. 30-летний хавбек воспринимается как потенциальная замена ушедшему в «Милан» Лукасу Билье.
Лейва вёл переговоры с «Лацио» и появление такой фотографии может значить, что стороны пришли к соглашению, а в столицу Италии Лукас прилетел для прохождения медосмотра. Официально о переходе бразильца клуб пока не объявил.
Посмотреть фотографию можно также в официальном «твиттере» «Лацио».