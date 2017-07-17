Диего Коста провёл трансляцию в «Инстаграме», надев футболку «Атлетико»

Бразильский форвард «Челси» Диего Коста в очередной раз показал, где хочет продолжить свою карьеру. 28-летний футболист провёл трансляцию в социальной сети «Инстаграм», будучи одетым в футболку мадридского «Атлетико».
Ранее сообщалось, что Коста хочет вернуться в «Атлетико», за который выступал с 2010 по 2014 год, но мадридский клуб пока не может согласовать с «Челси» условия перехода футболиста.
Контракт Косты с «Челси» действует до лета 2019 года. В минувшем сезоне нападающий забил 20 голов в 35 матчах АПЛ.
Бразилец отсутствовал на первой тренировке «Челси» и пропускает предсезонное турне по Азии.
Посмотреть скрин трансляции Косты можно также в «твиттере» испанского издания Marca.