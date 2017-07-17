Лаборде: «Краснодару» необходимо улучшить игру практически во всех компонентах

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде поделился впечатлениями от гостевого матча 1-го тура РФПЛ с «Рубином», в котором он отметился дублем и помог своей команде победить со счётом 2:1.
«Мы знали, что „Рубин“ — сильная команда, с которой очень непросто играть, поэтому готовились к матчу с казанцами серьёзно в течение всей недели.
Конечно, мне привычнее играть на фланге атаки, но у меня был опыт игры и девятого номера тоже. Я всегда стараюсь выполнять установки тренера. Вот и в этом матче я всего лишь сделал на поле то, что мы тренировали и отрабатывали в течение всей недели.
Наша команда уже достаточное время выступает в чемпионате России, чтобы замахнуться на самое высокое место. Но для этого необходимо улучшить нашу игру практически во всех компонентах», — сказал Лаборде.