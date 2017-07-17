Шишкин: непросто играть — из-за Кубка конфедераций было мало времени на отпуск

Полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин поделился впечатлениями от матча 1-го тура РФПЛ с «Рубином», состоявшегося 16 июля в Казани и завершившегося победой краснодарской команды со счётом 2:1.
«В первом тайме мы больше контролировали игру, исповедовали свой стиль и заслуженно забили два гола. Второй тайм получился более скованным, мы немножко свалились под игру „Рубина“, но при этом не сказать чтобы „Рубин“ имел стопроцентные моменты. Первая игра, непросто было и физически, и психологически, но в целом, я считаю, мы заслуженно выиграли.
Играть действительно непросто, всё-таки из-за Кубка конфедераций у меня было мало времени на отпуск. Я провёл неполные сборы, у меня была форсированная подготовка, старался, где-то дополнительно работал, так что сейчас уже чувствую себя лучше. Думаю, с каждым днём буду прибавлять», — сказал Шишкин.