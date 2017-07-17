УЕФА выразил соболезнования семьям погибших на стадионе в Сенегале

УЕФА выразил соболезнования Сенегальской федерации футбола в связи с трагическими событиями, произошедшими 15 июля на стадионе «Демба Диоп» в Дакаре.
Восемь человек погибли и по крайней мере 49 были ранены из-за обрушения стены стадиона в конце финала Кубка Сенегала между командами «Стад-де-Мбур» и «Юнион Спортив Уакам» (2:1).
После финального свистка на трибунах начались столкновения между соперничающими фанатами и полицией. Сотрудники правопорядка использовали слезоточивый газ, что привело к панике среди болельщиков. Хаос на трибунах привёл к крушению одной из стен.
«УЕФА приносит искренние соболезнования семьям погибших и выражает поддержку обоим клубам и Африканской конфедерации футбола», — написано на официальном сайте организации.