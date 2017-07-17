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Бонуччи пытается уговорить Морату перейти в «Милан»

17 июля 2017, понедельник. 05:16. Футбол

Нападающий «Реала» Альваро Мората по-прежнему намерен сменить клуб этим летом, а самым вероятным вариантом для него стал «Милан», сообщает Marca.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» не смог договориться с «Королевским клубом» по Морате. Теперь Альваро связывают с «Миланом». Сообщается, что новичок «россонери» Леонардо Бонуччи, который играл вместе с Моратой в «Ювентусе», пытается уговорить испанского нападающего перебраться в другой итальянский клуб.

«Реал» требует за Морату около € 90 млн. Контракт мадридцев с нападающим действует до лета 2021 года.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Милан ФК Реал Мадрид Ювентус Альваро Мората Леонардо Бонуччи Трансферы
Новости. Футбол
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