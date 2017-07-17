Определились все участники 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

На Золотом кубке КОНКАКАФ, который проходит в США, определились все участники 1/4 финала. В заключительном туре группы С сборная Мексики обыграла Кюрасао (2:0), а Ямайка расписала ничью с Сальвадором (1:1). Из этой группы в плей-офф пробились Мексика, Ямайка и Сальвадор.
Кроме них, в четвертьфинале сыграют сборные США, Панамы (от группы В), Коста-Рики, Канады и Гондураса (группа А). Четвертьфинальные матчи пройдут 19 и 20 июля, полуфинальные – 22 и 23 июля. Финал Золотого кубка состоится 26 июля. Победитель получит право оспорить путёвку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.