«Рома» улучшила предложение по Марезу до £ 30 млн

«Рома» сделала новое предложение «Лестер Сити» по трансферу полузащитника Рияда Мареза. Как сообщает France Football, римляне готовы отдать за 26-летнего алжирца £ 30 млн. Предыдущее предложение «Ромы» составляло £ 20 млн, однако «Лестер» не устроил этот вариант.
Римляне видят в алжирце потенциальную замену Мохамеду Салаху, перешедшему в «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что «Лестер» рассчитывает выручить за одного из своих лидеров не менее £ 55 млн.
В минувшем сезоне Марез провёл в АПЛ 36 матчей, забив 6 голов и отдав 3 результативные передачи.