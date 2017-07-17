Бэйл: знаю, что будет нелегко вернуть место в основном составе «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл согласен с тем, что ему будет нелегко в следующем сезоне играть в основном составе своей команды. Валлийский футболист подчеркнул, что конкуренция в «Королевском клубе» очень высока.
«Я знаю, что будет нелегко вернуть место в основном составе „Реала“. Но ведь для этого я и играю в этой команде. И я не думал о том, чтобы покинуть „Реал“, — приводит слова Бэйла Marca.
В минувшем сезоне Бэйл был вынужден пропустить довольно много игр из-за травм. Он принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, став автором семи голов и двух результативных передач.
В «Реале» Мбаппе сказали, что Роналду, Бэйл и Бензема уже не неприкосновенные