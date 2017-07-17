Карвахаль: у меня только слова благодарности «Реалу» за всё, что он дал мне

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль отметил, что он и его партнёры по команде не потеряли мотивации перед очередным сезоном. По итогам минувшего сезона подопечные Зинедина Зидана выиграли чемпионат Испании, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
«У нас огромное желание вновь побеждать. Мы ещё много чего можем сказать. Футболисты „Реала" хотят выиграть все турниры, в которых будут принимать участие. Я сам всякий раз горжусь всё больше тем, что играю в “Реале». И дай бог, чтобы я ещё много лет играл в этом клубе. У меня только слова благодарности «Реалу» за всё, что он дал мне", — приводит слова Карвахаля AS.