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Карвахаль: у меня только слова благодарности «Реалу» за всё, что он дал мне

17 июля 2017, понедельник. 08:03. Футбол

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль отметил, что он и его партнёры по команде не потеряли мотивации перед очередным сезоном. По итогам минувшего сезона подопечные Зинедина Зидана выиграли чемпионат Испании, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

«У нас огромное желание вновь побеждать. Мы ещё много чего можем сказать. Футболисты „Реала" хотят выиграть все турниры, в которых будут принимать участие. Я сам всякий раз горжусь всё больше тем, что играю в “Реале». И дай бог, чтобы я ещё много лет играл в этом клубе. У меня только слова благодарности «Реалу» за всё, что он дал мне", — приводит слова Карвахаля AS.

«Реал» намерен продлить контракты Иско, Бензема, Карвахаля и Марсело
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Даниэль Карвахаль
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