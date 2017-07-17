«Барселона» предложила за Верратти € 65 млн и Ракитича

«Барселона» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. На этот раз каталонский клуб попытался задействовать в возможной трансферной операции своего хавбека Ивана Ракитича. Как сообщает Calciomercato, испанский гранд предложил парижанам за итальянского футболиста € 65 млн и Ракитича.
Источник отмечает, что у хорватского игрока отличные взаимоотношения с главным тренером французского клуба Унаи Эмери. Они знают друг друга ещё по совместной работе в «Севилье». Правда, Ракитич неоднократно подчёркивал, что смена клубной прописки не входит в его планы.