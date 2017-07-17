Мюллер: видно, что у Родригеса великолепная левая нога

Футболисты мюнхенской «Баварии» рады, что их ряды пополнил бывший полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес. Полузащитник немецкого гранда Томас Мюллер уверен, что футболист сборной Колумбии будет полезен мюнхенцам.
«Видно, что у Родригеса великолепная левая нога. Кроме того, он отлично взаимодействует с партнёрами по команде», — приводит слова Мюллера интернет-портал Goal.
Родригес перешёл в «Баварию» в поисках большей игровой практики. Он считал, что в испанском гранде у него в этом смысле нет перспектив. Главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан не гарантировал Родригесу соответствующие игровые минуты в очередном сезоне.