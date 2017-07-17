Бывший защитник тульского «Арсенала» Тесак может перейти в «Гомель»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак, который также выступал ранее за «Кайрат» и московское «Торпедо», может продолжить карьеру в Беларуси. Как сообщает Football.by, 32-летний футболист в настоящее время проходит просмотр в «Гомеле» и уже принял участие в товарищеском матче с ташкентским «Локомотивом» (1:1).
В прошлом сезоне словацкий футболист провёл в Премьер-Лиге 12 матчей и в составе «Арсенала» сделал одну результативную передачу.
После 15 туров «Гомель» занимает в таблице чемпионата Беларуси восьмое место.
Тесак покинул расположение «СКА-Хабаровск» и будет искать другой клуб