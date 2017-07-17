Окружение Неймара убеждает его покинуть «Барселону» и не оставаться в тени Месси

Ближайшее окружение нападающего «Барселоны» Неймара убедительно рекомендует ему рассмотреть предложения заинтересованных в его услугах клубов, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Агенты и ближайшие родственники футболиста сборной Бразилии считают, что ему необходимо покинуть каталонский клуб, так как он вынужден оставаться в тени Лионеля Месси и не имеет возможности претендовать на персональные награды. В услугах талантливого бразильца заинтересован не один европейский гранд, и его близкие считают, что он должен принять предложение одного из них, если хочет сделать дальнейший шаг в своей карьере.
Действующий контракт Неймара с «Барселоной» в силе до лета 2021 года.