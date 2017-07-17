Ватцке: «Боруссия» Д никогда не пыталась бы брать такого игрока, как Хамес

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отметил, что его клуб не смог бы позволить себе приобрести такого футболиста, как полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес. Хавбек на днях перешёл из мадридского «Реала» в мюнхенскую «Баварию».
«Боруссия» никогда не пыталась бы брать такого игрока, как Родригес. Ведь в этом случае это нанесло бы большой ущерб нашим финансам. Для того чтобы платить зарплату таким игрокам, нужно обладать большими финансовыми возможностями. Конечно, мы могли бы приобрести Родригеса и платить ему то, что он зарабатывает. Но что в таком случае было бы с остальными нашими игроками?" — цитирует Ватцке Die Welt.
«Бавария» арендовала колумбийского футболиста на два сезона с последующим правом выкупа.