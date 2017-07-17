Щербаченко: «Спартаку» непросто будет стать чемпионом, вряд ли продолжится фарт

Бывший главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко высказал мнение, какие команды в стартовавшем сезоне в РФПЛ будут бороться за чемпионский титул.
«Я, конечно, могу ошибаться, но считаю, что за победу будут сражаться ЦСКА, «Спартак» и, если разрешит свои трансферные вопросы, «Рубин». «Спартаку» всё же непросто будет стать чемпионом вновь. Во-первых, он сейчас уже очень хорошо изучен соперниками, а во-вторых, вряд ли у него продолжится такой же фарт, как и в прошлом году, с победными мячами на последних минутах. Какие-то поражения могут вывести «Спартак» из равновесия, и команда может не добиться в итоге желаемого результата.
А «Краснодар»? Главные плюсы «быков» — это фигура Галицкого, сыгранный состав и отсутствие потрясений. Пока мы видим, что «Краснодар» проводит спокойную трансферную политику. Тем не менее всё равно по первому матчу против «Рубина» команда оставила очень хорошее впечатление. Но пока рано считать «Краснодар» претендентом на первое место", — цитирует Щербаченко «Спорт уик-энд».