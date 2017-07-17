Шоу: реабилитация проходит хорошо, чувствую, что это мой сезон

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, который продолжает восстанавливаться после травмы, рассказал, как проходит реабилитация. Повреждение футболист получил 2 мая и пропустил остаток сезона.
«Я много работаю, каждый день занимаюсь реабилитацией, всё идёт хорошо. Бегаю по беговой дорожке, делаю всё, чтобы убедиться, что моя нога в порядке. Чувствую, это мой сезон, возможность проявить себя, показать тренеру, чего я стою.
Чем скорее я вернусь, тем лучше, надеюсь, скоро это произойдёт, потому что я хочу играть. Мне немного не повезло с травмами, но я не хочу говорить о прошлом. Настроен положительно. Я всегда мотивирован. Болельщики поддерживают, оставляют хорошие сообщения в социальных сетях, игроки подбадривают в раздевалке. Без них было бы очень сложно», — цитирует Шоу Mirror.