Клопп доволен поддержкой владельцев «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что он полностью доволен поддержкой, которую в нынешнее трансферное окно оказывают ему владельцы клуба. Нынешним летом красные уже пополнили свой состав Мохамедом Салахом, перешедшим из «Ромы», а также Домиником Соланке из «Челси».
«Я доволен их поддержкой на 100 процентов. Если они могли ускорить какие-то процессы, то пытались это сделать. Но не всегда деньги всё решают. Конечно, я не спрашивал, могу ли я купить Роналду или каких-либо игроков „Барселоны“, меня устраивает текущее положение.
Если бы трансферы зависели только от меня, то мы были бы укомплектованы ещё с последнего дня прошлого сезона, но это нереально, а я привык к тому, как бывает в жизни. Верим, что сможем сохранить команду с прошлого сезона. Важно улучшить её состав. В прошлом сезоне у нас и так была крепкая команда, особенно когда все игроки в строю», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.