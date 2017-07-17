Р. Алькантара: лучших результатов добиваются те, кто не сдаётся

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара поделился мнением о том, какими качествами нужно обладать, чтобы достичь больших успехов. Футболист сборной Бразилии в последние годы неоднократно получал травмы, однако руки никогда не опускал.
«Высоких результатов добиваются те, кто верит в это. Ещё более значительных успехов достигают те, кто проявляет терпение. Но лучших результатов добиваются те, кто не сдаётся», — написал Алькантара на своей странице в социальной сети «Твиттер».
В минувшем сезоне Алькантара принял участие в 18 матчах Примеры (14 — с первых минут), отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.