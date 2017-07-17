А. Нигматуллин: никакого давления в матче с «Ахматом» не было

Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин прокомментировал дебют в составе пермского клуба, а также ответил на вопрос, насколько было тяжело в эмоциональном плане играть при заполненном стадионе.
«Мы, футболисты, для того и играем, чтобы выходить на заполненные стадионы. Неважно, болеют за тебя или против. Конечно, приятнее, когда за тебя, но когда футбольный антураж именно такой, играть намного приятнее. Никакого давления не было.
Что касается взаимодействия с обороной, я в команде месяц, мы провели четыре товарищеские игры, в которых я участвовал. Ребята профессионалы, поэтому проблем никаких нет», — сказал Нигматуллин в беседе с пресс-службой «Амкара».