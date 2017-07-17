Каряка: возможно, на игроков «Амкара» повлияла атмосфера перед матчем

Тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился впечатлениями от выездного матча с «Ахматом» в рамках 1-го тура Премьер-Лиги. Пермская команда потерпела поражение со счётом 0:1.
«В этой игре у нас мало что получалось, особенно в первом тайме. Второй тайм провели получше. В любом случае нужно проводить игры на более высоком уровне. Возможно, на ребят повлияла атмосфера перед матчем. Вышли и, если честно, первый тайм не играли. Сопернику позволяли делать многое, а сами ничего не создавали. Нужно играть от первой до последней минуты», — сказал Каряка в интервью клубному телевидению.
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