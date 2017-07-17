Кисслинг раскритиковал «Байер» за игру в минувшем сезоне

Нападающий леверкузенского «Байера» Штефан Кисслинг раскритиковал команду за её игру в последнем сезоне. Леверкузенцы в чемпионате Германии выступили очень неудачно, набрав 41 очко и заняв 12-е место в турнирной таблице.
«Нам следует извлечь соответствующие уроки из минувшего сезона. Если футболисты обладают высоким индивидуальным мастерством, то одного этого ещё недостаточно. Просто „Байер“ не был настоящей командой. Наш тренер Хайко Херрлих с первого же дня работы у руля команды говорил нам, что мы можем чего-то добиться лишь совместными усилиями. Он сам в своё время прошёл через всё это как футболист», — цитирует Кисслинга Bild.