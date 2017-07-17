Президент «Сампдории»: Шик здоров, думаю, он перейдёт в «Ювентус»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро прокомментировал затянувшийся переход нападающего Патрика Шика в «Ювентус». Футболист месяц назад прошёл медицинское обследование, но трансфер пока не оформлен.
«Шик не здоров? Это фарс. Он здоров. Но если «Ювентус» хочет отступить, мы продадим его в один из четырёх других клубов, которые готовы его купить.
Думаю, что Шик в конце концов перейдёт в «Ювентус», иначе мы заберём его. Пункт о выкупе за € 30 млн уже не действует, так что мы можем продать его за € 40-50 млн. Аренда? «Сампдория» ни на миллиметр не отойдёт от того соглашения, которое было достигнуто.
Парень здоров, он может играть, но меня беспокоит, кто запустил этот слух? Данная ситуация может навредить Шику, одному из самых ярких талантов в европейском футболе», — цитирует Ферреро Football Italia.