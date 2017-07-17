Бэйл: дай бог, чтобы Мбаппе помог «Реалу», если он перейдёт в наш клуб

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился мнением о возможном переходе нападающего «Монако» Килиана Мбаппе в стан «Королевского клуба». Футболист сборной Уэльса признался, что нечасто смотрел матчи с участием 18-летнего французского футболиста.
«Это правда, я не смотрел много матчей с участием Мбаппе. Я вообще нечасто смотрю футбол по телевизору, но знаю, что Мбаппе — сильный футболист. Если он перейдёт в „Реал", это будет означать, что он провёл сильный сезон. Дай бог, чтобы Мбаппе помог “Реалу", если он перейдёт в наш клуб", — цитирует Бэйла Marca.
Ранее сообщалось, что руководство «Реала» сказало Мбаппе, что такие игроки, как Бэйл, Криштиану Роналду и Карим Бензема, больше не имеют статуса неприкосновенных.