В «Боруссии» М считают, что футбол становится монополией некоторых клубов

Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль выразил озабоченность некоторыми процессами в футболе. Беспокойство Эберля касается, в частности, событий на трансферном рынке.
«Трансферный рынок является сумасшествием и напоминает монополию некоторых клубов. И это нездоровая тенденция. Мы должны быть очень чувствительны и внимательны к тому, чтобы народный вид спорта не потерял свои базовые принципы», — приводит слова Эберля интернет-издание Sport1.
По итогам последнего сезона «Боруссия» в чемпионате Германии заняла 9-е место, заработав 45 очков.
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