Болельщики «Спартака» признали гол Глушакова лучшим в сезоне-2016/17

Гол полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в ворота «Амкара» набрал наибольшее количество голосов болельщиков в опросе по выбору лучшего мяча, забитого красно-белыми в сезоне-2016/17.
Гол Глушакова набрал в опросе 63,63 процента голосов. На втором месте — мяч, забитый Ивелином Поповым в ворота «Рубина» 13 августа (12,02%). На третьем — точный удар Зе Луиша по воротам ЦСКА 29 октября (7,59%).
«В выборе болельщиков нет ничего удивительного: пушечный удар капитана, который принес команде важнейшую домашнюю победу, считается одним из главных символов чемпионского сезона «Спартака», — говорится на официальном сайте столичного клуба.
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