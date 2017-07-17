Полузащитник «Боруссии» Д Мерино близок к переходу в «Атлетико»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Микель Мерино близок к тому, чтобы пополнить ряды мадридского «Атлетико», сообщает AS.
Согласно информации источника, трансферная сделка может состояться на текущей неделе. Главный тренер столичной команды Диего Симеоне считает, что этот футболист сможет быть очень полезен. Поэтому в последние дни испанский и немецкий клубы интенсифицировали переговорный процесс. Что же касается стоимости возможной трансферной операции, то она может составить € 10 млн.
По итогам последнего сезона Мерино принял участие в 8 матчах чемпионата Германии, не отметившись голами и результативными передачами. Контракт Мерино с «Боруссией» в силе до лета 2021 года.