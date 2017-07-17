Ромеро: счастлив остаться в «МЮ», последний год был для нас фантастическим

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро прокомментировал продление контракта с «красными дьяволами». Новый договор рассчитан до 2021 года.
«Я очень счастлив. Когда только пришёл в «Манчестер Юнайтед», я понял, что это фантастика, это самый большой клуб в мире. Рад продолжить здесь свою карьеру.
Последний год был фантастическим для нас. Мы выиграли Лигу Европы. Надеюсь, что в новом сезоне продолжим работать в этом направлении. Жозе Моуринью вселил в меня уверенность, для меня это очень важно», — цитирует Ромеро пресс-служба клуба.
Ромеро подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»