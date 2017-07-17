«Анжи» — ЦСКА: всё, что происходило за кадром

«Анжи» на официальном канале в YouTube выложил видео, на котором показал всё, что происходило за кадром до, во время и после матча с ЦСКА. Встреча состоялась в рамках 1-го тура российской Премьер-Лиги и завершилась в пользу «армейцев» — 3:1.
В составе ЦСКА по голу на свой счёт записали Виктор Васин, Александр Головин и Бибрас Натхо, который реализовал пенальти. У «Анжи» отличился Иван Маркелов.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на канале «Анжи» в YouTube.
Расписание матчей российской Премьер-Лиги доступно на «Чемпионате».