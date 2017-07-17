«Токио Верди»: основной фактор отказа Тотти от переезда в Японию — его жена

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти в Японии играть не будет. 40-летний футболист входил в сферу интересов «Токио Верди», но трансфер не состоится. Об этом рассказал президент клуба Хидеаки Ханью. Основной фактор отказа Тотти от переезда в Японию — несогласие его жены.
«Тотти не смог получить благословение супруги. Я был готов вылететь в Италию, но остался недоволен агентом, хотя это и ценный опыт. Я действительно хотел, чтобы Тотти надел футболку «Токио Верди», это было бы интересно, но всё закончилось», — цитирует Ханью AFP.
Президент «Токио Верди»: у Тотти 2 варианта — остаться в «Роме» или играть у нас