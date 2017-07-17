«Милан» предложил Морате € 10 млн в год

«Милан» серьёзно заинтересован в услугах нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты. Итальянский гранд предлагает футболисту сборной Испании € 10 млн в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Согласно информации источника, Мората очень близок к переходу в стан россонери. Игрок настаивает на своём уходе из «Королевского клуба», поскольку хочет перед чемпионатом мира иметь соответствующую игровую практику. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан в свою очередь не хотел бы расставаться с Моратой, обещая ему больше по сравнению с минувшим сезоном игровых минут. Однако Морату это не устраивает.
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