Кононов: «Амкар» в матче с «Ахматом» не создал ни одного опасного момента

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в первом матче сезона-2017/18 РФПЛ.
«Поздравляю всех с началом сезона и нашей первой победой. На стадионе была замечательная атмосфера. Наверное, в своей тренерской карьере я не помню такого праздника. Такое мероприятие с таким количеством зрителей. Лучшая атмосфера в плане антуража. Очень приятно, когда полный стадион болеет за нас, сопереживает. Наши игроки это чувствуют. Игра была непростой, первый матч всегда волнительный.
С моим приходом в команду тренировочный процесс претерпел изменения, и мне самому было интересно, как команда сыграет в первом, столь важном матче. Я удовлетворён проделанной работой, думаю, победа была более чем заслужена. «Амкар» не создал ни одного опасного момента. Возможно, у нас тоже было не так много моментов. Во втором тайме немного сбавили обороты, тут игра уже выровнялась. Это было предсказуемо — первая игра, нужно было выиграть, ребята стали перестраховываться. В целом игроки выложились на все сто процентов, и они достойны победы", — цитирует Кононова пресс-служба «Ахмата».