Кадыров: Роналдиньо понравилась игра «Ахмата»

Глава Чеченской Республики и почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров рассказал, что Роналдиньо, который посетил матч первого тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0), понравилась игра грозненского клуба. Об этом Кадыров написал на своей официальной странице в «Инстаграме».
«Дорогие друзья! В Грозном на стадионе „Ахмат-Арена“ состоялся футбольный матч между командами „Ахмат“ (Грозный) и „Амкар“ (Пермь). Перед началом первой игры с поздравительным словом к игрокам и зрителям обратился министр правительства России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Звёзды эстрады исполнили музыкальные номера. Восторженно был встречен гимн клуба „Ахмат“.
С первых же минут обе команды демонстрировали красивую игру, было много острых моментов. В итоге на 39-й минуте первого тайма новичок команды, нападающий Лео Родригеш Лима, забил потрясающий гол и «Ахмат» повёл в счёте. Спустя минуты удвоить преимущество мог защитник «Ахмата» Ризван Уциев, но перекладина спасла гостей от гола. Я безгранично рад, что наша команда не разочаровала ожидания своих болельщиков. Уверен, в следующих матчах ФК «Ахмат» будет одерживать такие же яркие и волевые победы.
Легенда футбола Рональдиньо заявил, что ему понравилась игра «Ахмата». Иначе и быть не может, потому что «Ахмат» — сила! Поздравляю тренеров и игроков с отличным стартом", — говорится в сообщении.