Полузащитник Беренгер, которым интересовался «Спартак», перейдёт в «Торино»

«Осасуна» сообщила о принципиальной договорённости с «Торино» о переходе в итальянский клуб полузащитника Алехандро Беренгера. Как сообщает официальный сайт испанской команды, «Торино» заплатит за этот переход € 5,5 млн и ещё € 1 млн в в виде различных бонусов в случае достижения определённых результатов.
Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летним футболистом интересуются «Наполи», «Спортинг» и «Спартак». В прошлом сезоне Примеры Беренгер забил 1 гол и сделал 6 голевых пасов в 29 матчах. «Осасуна» по итогам сезона вылетела из высшей испанской лиги.
«Спартак» заинтересован в переходе полузащитника «Осасуны»