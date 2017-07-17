Рыбусь 18 июля пройдёт медосмотр и подпишет контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбусь завтра, 18 июля, пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с «Локомотивом» сроком на три года. Об этом сообщил журналист польского издания Przeglad Sportowy Петр Войозик в «Твиттере».
Футболист сборной Польши ранее уже выступал в Премьер-Лиге — с 2012 по 2016 год он защищал цвета «Терека» (ныне — «Ахмат»). После Рыбусь перешёл в «Лион» в статусе свободного агента. 27-летний игрок в прошлом сезоне провёл 28 матчей.
Ранее в СМИ сообщалось, что поляк может перейти в «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий.
Полузащитник Рыбусь может перейти в «Халл Сити» Слуцкого