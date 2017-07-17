«Челси» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в сферу интересов «Челси». Об этом пишет Sports Mole. Помимо аргентинца, главный тренер лондонцев Антонио Конте рассматривает кандидатуру форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамейянга, но Агуэро является целью номер один во время летнего трансферного окна.
«Челси» находится в поисках нападающего в связи с возможной продажей Диего Косты. Испанец сообщил, что Конте на него не рассчитывает. Лондонцы ранее пытались приобрести у «Эвертона» Ромелу Лукаку, но бельгиец выбрал «Манчестер Юнайтед».
Контракт Серхио Агуэро с «МС» действует до лета 2019 года. По данным Transfermarkt, 29-летний футболист оценивается в € 65 млн.