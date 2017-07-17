На верхнем ярусе трибуны «K» стадиона ЦСКА появилось изображение Слуцкого

На верхнем ярусе трибуны «K» домашнего стадиона ЦСКА «ВЭБ Арена» появилось изображение бывшего главного тренера Леонида Слуцкого — он держит в руках кубок.
«7 лет — 7 трофеев. Слуцкий оставил яркий след в истории ЦСКА. Красочное напоминание о тех годах теперь есть на верхнем ярусе трибуны „K“, — говорится на официальной странице «армейцев» в «Твиттере».
Леонид Слуцкий работал с ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством москвичи трижды выиграли чемпионат России, по два раза Кубок и Суперкубок страны.
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